Проект нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде не прошел экспертизу

Госэкспертиза отклонила проект строительства нового корпуса школы №118 в Московском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 5 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком строительства корпуса на улице Народной, 35 выступает МКУ «ГлавУКС». Проект за 16,5 млн руб. готовило ООО «Гражданпроект» из Пензы, контракт был заключен еще в конце 2023 года.

Также экспертиза отклонила проекты капитального ремонта детского сада на улице Сибирцева, 9а (подразделение школы №122) и здания школы №18 на улице Невзоровых 36/3. Оба проекта готовило нижегородское ООО «Горпроект».

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году по заказу «ГлавУКС» в Нижнем Новгороде на разных этапах идет проектирование и строительство пяти школ и новых корпусов существующих учреждений.

Галина Шамберина