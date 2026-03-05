Генерал Муминджанов получил десять лет колонии за взятку и лишен звания

Воронежский гарнизонный военный суд признал 57-летнего бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда, ему назначено десять лет лишения свободы со штрафом в размере 17,95 млн руб. Также подсудимый лишен звания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Муминджанов

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Валерий Муминджанов

Валерия Муминджанова арестовали в сентябре 2024 года. Согласно фабуле дела, в 2017–2023 годах он получил 19,35 млн руб. от предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных. В ходе судебного следствия размер вменяемой в вину генералу взятки был сокращен до 18,55 млн руб. Прокуратура в прениях запросила для него 12 лет колонии.

Муминджанов признал вину частично. По его словам, в 2019–2023 годах он действительно получил от Требунских 4,75 млн руб. за информационные консультации при выполнении предпринимателем государственных заказов. Генерал отрицал, что влиял на заключение контрактов.

Сергей Толмачев, Воронеж