В МИД России рассказали о планах по назначению нового посла в КНДР

МИД России рассчитывает вскоре назначить нового посла РФ в КНДР. Об этом сообщил замминистра ведомства Андрей Руденко. Полномочный посол Москвы в Пхеньяне Александр Мацегора умер 6 декабря.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Скоро, надеемся»,— сказал господин Руденко ТАСС.

Александр Мацегора возглавлял дипмиссию в КНДР с 2014 года. До этого, с 2006 года, он работал советником-посланником в посольстве Москвы в Пхеньяне.

