Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора умер 6 декабря в возрасте 70 лет. Об этом сообщил российский МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Северной Корее Александр Мацегора

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Посол России в Северной Корее Александр Мацегора

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

«Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного»,— говорится в сообщении ведомства.

Александр Мацегора начал дипломатическую карьеру в 1994 году. В 2006 году он стал советником-посланником российского посольства в КНДР, а в 2014-м возглавил дипмиссию.

Лусине Баласян