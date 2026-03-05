Прокуратура обязала власти Мясниковского района создать маневренный жилфонд
Прокуратура Мясниковского района в судебном порядке обязала власти муниципалитета создать маневренный жилой фонд для граждан по договору найма на территории Калининского и Чалтырского сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Прокуратурой внесены представления, в суд предъявлены исковые заявления об обязании чиновников приобрести благоустроенное жилье»,— говорится в сообщении прокуратуры.
Судом требования надзорного ведомства удовлетворены. Для маневренного фонда приобретены квартиры в х. Калинине и с. Чалтырь.