Прокуратура обязала власти Мясниковского района создать маневренный жилфонд

Прокуратура Мясниковского района в судебном порядке обязала власти муниципалитета создать маневренный жилой фонд для граждан по договору найма на территории Калининского и Чалтырского сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Прокуратурой внесены представления, в суд предъявлены исковые заявления об обязании чиновников приобрести благоустроенное жилье»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Судом требования надзорного ведомства удовлетворены. Для маневренного фонда приобретены квартиры в х. Калинине и с. Чалтырь.

Наталья Белоштейн