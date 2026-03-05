За выход в АПЛ со следующего сезона будет бороться больше команд

Со следующего сезона список участников play-off Чемпионшипа — второго по силе футбольного дивизиона Англии — будет расширен с четырех до шести команд. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

По итогам каждого сезона из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу выходят три команды. Напрямую туда попадают те, кто занял первое и второе места в регулярном чемпионате. Третья путевка в высший дивизион разыгрывается в play-off, в котором ранее участвовали четыре клуба.

«Это изменение усилит Чемпионшип и предоставит большему числу клубов реальную возможность добиться повышения в классе»,— сказал исполнительный директор EFL Тревор Берч.

После введения новых правил play-off Чемпионшипа будет состоять из семи матчей. В полуфинал выйдут два победителя отборочных матчей. За выход в финал они поспорят с командами, занявшими третье и четвертое место в турнирной таблице.

Таисия Орлова