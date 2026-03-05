На Ставрополье 19-летнего жителя задержали по подозрению в краже на 4 млн рублей

В Ставропольском крае 19-летнего жителя задержали по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

72-летний житель Волгограда обратился в полицию с заявлением о хищении. Он стал жертвой мошенников. В ходе телефонного звонка они убедили пенсионера в том, что с его банковского счета пытаются перевести 700 тыс. руб. в недружественное государство. Также злоумышленники потребовали отдать имевшиеся у жертвы 22 золотых слитка якобы для проверки их на подлинность.

Фигурант действовал не один, а в компании 16-летнего школьника, которого также задержали в городе Азов Ростовской области. В отношении несовершеннолетнего избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а 19-летнего фигуранта заключили под стражу.

Расследование их противоправной деятельности продолжается.

Мария Хоперская