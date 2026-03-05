СКЖД нарастила погрузку на 1,3% за два месяца 2026 года

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в январе–феврале 2026 года увеличила погрузку до 5,9 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

Компания превысила показатель аналогичного периода 2025 года на 1,3%. В феврале магистраль отгрузила 2,8 млн тонн грузов, что на 2,5% больше, чем год назад.

Строительные грузы обеспечили ключевой вклад в рост. За два месяца СКЖД погрузила 1,2 млн тонн таких грузов, что в 1,4 раза превышает уровень начала 2025 года. Зерно выросло до 393 тыс. тонн — в 1,5 раза. Химические и минеральные удобрения достигли 407 тыс. тонн, прибавив 6,9%. Нефть и нефтепродукты сократились до 2,6 млн тонн — на 6,4% меньше прошлогоднего уровня.

Грузооборот магистрали снизился. В январе–феврале он составил свыше 13 млрд тарифных тонно-км, что на 7,5% меньше, чем год назад. С учетом пробега порожних вагонов показатель упал до 17,5 млрд тонно-км — минус 7,8%. В феврале тарифный грузооборот достиг 6,3 млрд тонно-км (на 1,9% меньше), а с порожним пробегом — 8,5 млрд тонно-км (минус 3,8%).

Рост погрузки отражает динамику аграрного и строительного секторов на Юге России. СКЖД обслуживает ключевые регионы — Краснодарский край, Ростовскую область и Северный Кавказ. Здесь активизировались инфраструктурные проекты и экспорт зерна. Снижение нефтяных отгрузок связано с перестройкой потоков и ограничениями по цистернам.

Данные основаны на предварительной информации самой магистрали. Они подтверждают устойчивость СКЖД на фоне общего спада по сети РЖД. Компания наращивает долю коротких маршрутов, что снижает грузооборот, но поддерживает тоннаж. Дальнейшая динамика зависит от экспорта и положения дел в строительной отрасли.

Станислав Маслаков