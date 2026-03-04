Их Сийяртельство

Поздним вечером 4 марта президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, чтобы тот увез с собой в Венгрию двух венгров, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен российским войскам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава МИД Венгрии Петер Сияйрто

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Президент России Владимир Путин и глава МИД Венгрии Петер Сияйрто

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Это было уже третье по счету публичное мероприятие Владимира Путина за день (и, как потом оказалось, не последнее).

— Видим, что творится сейчас на газовых рынках в мире и на европейских газовых рынках,— говорил Владимир Путин.— Мы обсудим с удовольствием все эти вопросы. Все, что от нас зависит... Мы всегда исполняли все наши обязательства... И, конечно, намерены и готовы это делать...

Правда, еще позже, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, Владимир Путин уже говорил:

— Мы поставляем туда (в Венгрию и Словакию.— А. К.) энергоносители наши: и нефть, и газ. И намерены это делать в будущем, если, конечно, руководство этих стран будет проводить такую же политику, как и сегодня, а именно будут для нас надежными партнерами.

А это был уже комментарий про выборы в Венгрии.

— Все равно они (европейские власти.— А. К.), как сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го (марта.— А. К.) последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год, в 2027 году, еще дальнейшие ограничения вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки, и, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок!.. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться...

Действительно. Или все-таки европейским властям есть смысл не вводить ограничения на покупку российского газа? Тоже ведь вариант...

— Здесь тоже нет — хочу, чтобы было понятно,— никакой политической подоплеки,— добавил российский президент.— Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться?.. Но это не решение (то есть у них есть шанс.— А. К.)... Это в данном случае, что называется, мысли вслух... Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос...

То есть в позиции российской стороны не все так однозначно, как рассказывал на переговорах Владимир Путин Петеру Сийярто. Властям ЕС было адресовано одно послание, Виктору Орбану — другое.

— Мы, венгры,— отвечал теперь Петер Сийярто (он говорил сейчас по-венгерски, но при этом прекрасно владеет русским) Владимиру Путину,— взволнованы при каждой войне, при каждом конфликте! Для нас самым важным является энергобезопасность нашей страны, поэтому мы не хотим быть вовлечены в войну или в конфликт, в вооруженный конфликт или в энерговойну!

Между тем в энерговойну Венгрия уже давно вовлечена.

— Как вы, господин президент, уважаемый министр (кивок в сторону главы МИДа Сергея Лаврова.— А. К.), знаете, Украина уже несколько недель блокирует трубопровод «Дружба» в сторону Венгрии. Они блокируют поставку нефти на основе политического решения! Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались, чтобы они продолжались надежно и стабильно, как это было до этого! Как вы отметили, действительно, я приехал ради того, чтобы получить гарантию, получить подтверждение тому, что даже в нынешние трудные, конфликтные времена углеводороды, природный газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, будут предоставлены в распоряжение Венгрии, и эти углеводороды будут доставлены в Венгрию!

На самом деле Петер Сийярто приехал не только для этого, и даже, может, не столько.

Хотя и такие гарантии перед парламентскими выборами в Венгрии имеют, вероятно, значение.

— Это крайне важно для Венгрии, так как благодаря нефти, благодаря природному газу мы можем понизить расходы и затраты на коммунальные услуги в Венгрии. Это критически важный для нас вопрос,— продолжал господин Сийярто.

В результате разговора должно было стать ясно: только нынешняя венгерская власть в сочетании с нынешней российской властью могут дать такой синергетический эффект, при котором рядовой венгр будет дышать легче, чем рядовой немец, например (хоть и традиционным российским газом).

— Если ни нефть, ни природный газ не будут поставляться в Венгрию, то цены на коммунальные услуги вырастут значительно,— пояснял Петер Сийярто для самых рядовых венгров.— Поэтому трубопровод «Дружба» и также другие направления поставки природного газа и нефти являются критически важными для нас.

Но был еще один красивый ход. Его-то и стоит назвать наиболее предвыборным.

— Четыре года уже длится война на Украине,— добавил министр.— Этот конфликт принуждает также к мобилизации и венгерских граждан. Очень многие из них пропали без вести. Очень многие из них попали в плен, поэтому мы хотим обратиться к вам с просьбой: можете ли вы принять решение отпустить некоторых военнопленных венгерского происхождения, которые находятся в плену у российских войск?.. Большое спасибо вам за ваше терпение и за ваше внимание!

Ответ Владимира Путина был предсказуемо прекрасен:

— Господин министр, вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин Орбан тоже поднял этот вопрос и попросил рассмотреть возможность освобождения венгерских граждан, которые оказались в плену российской армии. Это граждане, которые имеют двойное гражданство: и украинское, и венгерское. Они принудительно были мобилизованы. Мною принято решение освободить двух человек. Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой — прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт!

Да, тут не было недочетов: российская армия, которая пленила принудительно мобилизованных, венгерский самолет, стоящий во Внуково-2 под парами, встреча в аэропорту имени Ференца Листа... Да, минусов не было.

Петеру Сийярто оставалось только сказать по-русски:

— Спасибо вам большое! Благодарю!

Занавес.