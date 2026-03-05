Лыжник Коростелев завоевал серебро в масс-старте на молодежном чемпионате мира

Савелий Коростелев взял серебро в масс-старте свободным стилем на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Лиллехаммере. Россиянин, выступающий в нейтральном статусе, преодолел дистанцию 20 км за 43 минуты 32,8 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Савелий Коростелев

Фото: JESPER ZERMAN / Bildbyran / Sipa USA / ТАСС Савелий Коростелев

Фото: JESPER ZERMAN / Bildbyran / Sipa USA / ТАСС

Победителем стал немец Элиас Кек, показавший время 43 минуты 32,5 секунды. Третье место занял канадец Хавьер Маккивер, отставший от лидера на 0,6 секунды.

«Ощущение, что я уже староват для молодежного чемпионата мира. По гонке: старался давить, держать хорошую скорость. Она была хорошей, но было сложно всю гонку давить. Когда я решил передохнуть, группа стала уже больше. Старался оторваться от нее, но было очень тяжело»,— сказал Савелий Коростелев. Также лыжник отметил, что сегодня уедет в Финляндию, где будет готовиться к гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира.

Коростелеву 22 года. В феврале он принял участие в Олимпийских играх в Италии, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. На юниорском уровне россиянин дважды выигрывал чемпионат мира 2022 года — он взял золото в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и в эстафете.

Турнир завершится 8 марта. В молодежном чемпионате мира принимают участие спортсмены не старше 23 лет.

Таисия Орлова