Резиденты ТОСЭР Невинномысск намерены нарастить инвестиции в производство

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел заседание комиссии по ТОСЭР в Невинномысске. Семь резидентов добились одобрения изменений в проектах. Они резко увеличивают капиталовложения, сообщила пресс-служба главы региона.

Завод по газосиликатным блокам вырастет до 25 000 кубометров продукции в месяц. Компания «Землякофф Фитоформация» вложит больше средств в производство средств защиты растений мощностью 8 тыс. тонн жидких форм ежегодно. Еще одна фирма расширит пекарню-буфет на 130 тыс. посетителей в год.

«Аэробалл» корректирует экспортоориентированный завод алюминиевых баллонов. ООО «Соломан» усиливает растворобетонный узел на 2500 тонн продукции ежемесячно. ТОСЭР объединяет 53 резидента, каждый приносит налоги и рабочие места.

«Землякофф Фитоформация» уже получила госэкспертизу на завод в Невинномысске. Проект стоит 700 млн руб., запуск линий намечен на 2025 год, полная мощность — в 2029-м. Завод обеспечит 77 рабочих мест.

Ранее в феврале 2025 года комиссия одобрила рост вложений той же «Землякофф Фитоформация» и «Соломан». Площадка ТОСЭР остается драйвером роста края, привлекая производства и услуги.

В ноябре 2025-го поддержали семь заявок резидентов, включая «Топдизель Сервис» с 31 рабочим местом вместо 15. Ставрополье наращивает промышленный потенциал, опираясь на ТОСЭР.

Общий объем инвестиций превышает 7 млрд руб. Реализация создаст свыше 470 вакансий. Владимир Владимиров подчеркнул привлекательность площадки для бизнеса благодаря мерам господдержки.

Станислав Маслаков