Успеть уладить дела

За полгода до выборов депутатов Госдумы РФ и законодательного собрания Красноярского края сразу несколько руководителей регионального отделения (РО) ЛДПР оказались фигурантами уголовных дел. В их числе бывший руководитель фракции в краевом парламенте Александр Глисков, его преемник на этом посту, координатор РО Алексей Бойков, а также вице-спикер заксобрания Сергей Натаров. Но, по мнению политологов, это не означает неизбежность провала партии на предстоящих выборах — избежать его можно при грамотной политтехнологической работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке политологов, задержание руководителя фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александра Глискова нанесло «мозговому центру» реготделения партии до сих пор не восполненный ущерб

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ По оценке политологов, задержание руководителя фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александра Глискова нанесло «мозговому центру» реготделения партии до сих пор не восполненный ущерб

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия заочно предъявило обвинение находящемуся за границей координатору красноярского РО ЛДПР, лидеру партийной фракции в краевом заксобрании Алексею Бойкову. Как писал «Ъ-Сибирь», политика обвиняют в хищении в особо крупном размере электроэнергии для майнинга.

Алексей Бойков — третий представитель руководства РО ЛДПР, ставший фигурантом уголовного дела после предыдущих выборов в Госдуму РФ и заксобрание в 2021 году.

Напомним, в настоящее время в Красноярске проходит судебный процесс по уголовному делу о хищениях при поставках в заполярный город Игарку. Одним из главных обвиняемых по нескольким статьям УК РФ является вице-спикер заксобрания от ЛДПР Сергей Натаров. В феврале прокурор запросил для него 14 лет колонии общего режима и штраф в размере 5 млн руб. В 2024 году Центральный райсуд Красноярска приговорил за взятку к десяти годам лишения свободы и штрафу в 10 млн руб. Александра Глискова, возглавлявшего в то время фракцию в заксобрании. Но в феврале 2026-го краевой суд отменил приговор и вернул уголовное дело обратно прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению, а самого политика перевели под домашний арест.

До очередных выборов в Госдуму РФ и заксобрание остается всего полгода. По своим электоральным результатам за последнюю пятилетку ЛДПР может наряду с КПРФ претендовать на статус самой влиятельной оппозиционной партии в Красноярском крае. В 2021 году либерал-демократы заняли третье (после «Единой России» и КПРФ) место на выборах в нижнюю палату Федерального собрания и краевой парламент при голосовании по партспискам (13,7% и 14,6% соответственно). В 2023-м Александр Глисков занял второе место на губернаторских выборах (11,3%), уступив лишь единороссу Михаилу Котюкову. Тогда же на выборах в горсовет Красноярска ЛДПР получила четыре мандата (19,8% голосов по партспискам) против одного у КПРФ (8%).

Осенью 2025 года по итогам масштабной избирательной кампании в муниципалитетах Красноярского края либерал-демократы получили в окружных парламентах на несколько депутатских мандатов больше, чем коммунисты (51 и 44 соответственно).

В заявлении РО ЛДПР по поводу уголовного преследования Алексея Бойкова указывается на связь действий правоохранителей с приближением очередных выборов. «При этом невозможно игнорировать контекст. Алексей Петрович последовательно и открыто критиковал решения региональной власти — муниципальную реформу, которая вызвала серьезные вопросы у жителей края, срыв лекарственного обеспечения в начале года, проблемы в социальной и бюджетной политике»,— говорится в документе. В ЛДПР также отметили, что возбуждение уголовного дела не повлияло на работу партии, члены которой «встречаются с жителями, добиваются решений по конкретным вопросам, защищают интересы городов и районов края».

Политолог Александр Чернявский назвал ситуацию, сложившуюся для красноярских либерал-демократов, противоречивой. «С одной стороны, оппоненты ЛДПР будут это использовать. С другой, события, связанные с Александром Глисковым (отмена приговора.— «Ъ»), дают ЛДПР повод для оптимизма, потому что Глисков — это лицо регионального отделения. Если удастся добиться его реабилитации до начала избирательной кампании, то это станет очень мощным плюсом для ЛДПР. Даже если этой реабилитации не будет, и он в списках кандидатов партии не появится, я думаю, ЛДПР при грамотной политтехнологической работе может это вполне использовать в свою пользу»,— сказал он «Ъ-Сибирь».

Влияние же уголовного дела в отношении Алексея Бойкова на электоральные результаты ЛДПР, по мнению господина Чернявского, не стоит переоценивать с учетом его «малоузнаваемости среди избирателей».

«Все эти три истории совершенно разные. Кейс Глискова, очевидно, принес ЛДПР довольно много пользы, как бы цинично это ни звучало. Публичный оппозиционный политик, которого “закрыли” как раз после успешной губернаторской кампании, — это абсолютный плюс для имиджа партии. Кейс Натарова был не таким очевидным, но, в отличие от Глискова, его уже стали забывать. История с Бойковым пока вообще довольно “мутная”: какой-то там майнинг, да еще прямо перед выборами. Подать ее как репрессии в отношении успешной партии можно, и либерал-демократы это сделают, если смогут»,— считает и глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов. Впрочем, по его мнению, главная проблема либерал-демократов заключается в том, что после задержания Александра Глискова они лишились своего «мозгового центра», который, как показали последние годы, заменить никем так и не удалось.

Валерий Лавский