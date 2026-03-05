В новосибирском зоопарке появится комплекс «Северный полюс»

Субсидия мэрии на развитие территории и строительство новых павильонов МУП «Новосибирский зоопарк» в 2026 году составит 50 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-центра городской администрации.

По данным мэрии, в конце августа планируется ввести в эксплуатацию комплекс павильонов «Азия». Кроме того, появятся новые корпуса «Африки» и начнется строительство комплекса «Северный полюс». «Он будет состоять не только из вольера для белых медведей: там будет большая зона Севера, где будут собраны и речные выдры, и полярные совы, полярные волки, лисицы, песцы. А комплекс, где сейчас обитают белые медведи, в дальнейшем будет реконструирован под моржей»,— процитировал пресс-центр директора МУПа Андрея Шило.

Площадь зоопарка составляет 65,1 га. Там содержится 815 видов животных. В 2025 году зоопарк посетило более 1,5 млн гостей.

Валерий Лавский