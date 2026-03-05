Стыковые матчи ЧМ по футболу под угрозой срыва из-за ближневосточного кризиса

Представители Иракской футбольной ассоциации (IFA) ведут экстренные переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) из-за опасений по поводу возможности участия в межконтинентальных стыковых матчах, завершающих отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года для сборных пяти конфедераций. Об этом сообщает газета The Guardian.

Команда Ирака 31 марта должна принять участие в финале «пути 2» межконтинентального play-off. Матч пройдет в мексиканском городе Гуадалупе. Соперником иракцев станет победитель встречи между боливийцами и суринамцами.

По данным источника, IFA получила письмо от министерства транспорта и национальных авиалиний Iraqi Airways, в котором говорится, что «воздушное пространство страны останется закрытым как минимум на четыре недели». Это лишит возможности добраться до места проведения игры около 40% команды.

Между тем главный тренер сборной Ирака, австралиец Грэм Арнольд, не может покинуть ОАЭ. При этом несколько игроков и членов тренерского штаба национальной команды не могут получить визы в Мексику и США (Иракская футбольная ассоциация планировала провести тренировочный лагерь в Хьюстоне), поскольку многие посольства на Ближнем Востоке были закрыты после начала военного конфликта США и Израиля с Ираном.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в мировом первенстве примут участие 48 команд.

Арнольд Кабанов