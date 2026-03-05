В Красноярске пройдет турнир по хоккею с мячом за пятое место в Суперлиге

Красноярск примет турнир команд, проигравших в четвертьфиналах российской Суперлиги по хоккею с мячом. «Сервико» — Кубок ФХМР (Федерация хоккея с мячом России) состоится с 9 по 11 марта.

Места с пятого по восьмое в российском чемпионате разыграют местный «Енисей», нижегородский «Старт», «Уральский Трубник» из Первоуральска (Свердловская область) и кировская «Родина». «Енисей» сыграет со «Стартом», и в случае выигрыша встретится с победителем другой пары в матче за пятое место.

Напомним, кемеровский «Кузбасс» вышел в полуфинал Суперлиги, где встретится с московским «Динамо».

Валерий Лавский