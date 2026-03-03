«Кузбасс» вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» без третьего матча вышел в полуфинал плей-офф российской Суперлиги по хоккею с мячом. Это следует из решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

КДК засчитал сопернику «Кузбасса» в четвертьфинальной серии — нижегородскому «Старту» — техническое поражение в несостоявшемся матче 1 марта. Кемеровчанам присуждена победа. КДК также оштрафовал «Старт» на 100 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», матч 1 марта был отменен из-за состояния льда. Таким образом, «Кузбасс» выиграл серию до трех побед со счетом 3:0. В полуфинале он встретится с московским «Динамо». Первый матч пройдет в российской столице 8 марта.

Валерий Лавский