«Салават Юлаев» вышел в play-off КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обеспечил себе участие в play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после гостевой победы над хабаровским «Амуром».

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Артем Пименов, Егор Сучков, Евгений Кузнецов и Девин Броссо, поразивший пустые ворота. У «Амура» отличился Данил Юртайкин.

После поражения «Амур» лишился математических шансов обогнать «Салават Юлаев» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда с 70 очками в 62 матчах занимает пятое место. Хабаровчане набрали 55 очков по итогам 62 встреч и идут девятыми.

С момента основания КХЛ в 2008 году «Салават Юлаев» выходил в play-off в каждом из сезонов. Уфимцы завоевали Кубок Гагарина в 2011 году.

Ранее на Востоке в play-off вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист». Также был сформирован полный список участников розыгрыша Кубка Гагарина от Западной конференции: ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», петербургский СКА и московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Всего в регулярном первенстве каждая команда проведет по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта. Действующим обладателем трофея является «Локомотив».

Таисия Орлова