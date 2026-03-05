«Работы не должны воздействовать на предмет охраны памятника»

В России вступил в силу федеральный закон (№142ФЗ), который внес изменения в закон об объектах культурного наследия. Теперь работы по содержанию памятников, включенных в реестр, а также выявленных объектов культурного наследия можно выполнять по упрощенной процедуре. О том, что именно изменилось, «Ъ-Кавказ» рассказал замначальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (управление) — начальник отдела по сохранению объектов культурного наследия Александр Терещенко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«С 1 марта упростился порядок проведения ремонтных работ на памятниках истории и культуры. Изменения, предусмотренные 142-ФЗ, перевели некоторые виды работ на памятнике в категорию работ по содержанию объектов культурного наследия. К таким работам относятся, в том числе ремонт, замена и (или) восстановление элементов инженерных систем, локальный ремонт покрытий стен, полов, потолков и лестниц, восстановление штукатурного и красочного слоев, ремонт оконных и дверных заполнений.

Ранее указанные виды работ назывались работами по сохранению памятников. Для их проведения требовались специальные задания и разрешения, согласование проектной документации, технический и авторский надзор. К работам допускались только организации и предприниматели с лицензией на сохранение объектов культурного наследия.

Теперь эти требования отменены. Вместо сложных процедур владельцы памятников должны уведомить орган охраны о планируемых работах с указанием видов, объемов, сроков и применяемых технологий. Исключение составляют многоквартирные дома — для них уведомление не требуется.

Приказом Минкультуры (от 28 ноября 2025 г. № 2196) утверждены форма уведомления и порядок его подачи. Если планируемые работы не соответствуют установленным видам, надзорный орган в течение семи рабочих дней информирует владельца о недопустимости их проведения.

Важное условие — работы не должны воздействовать на предмет охраны памятника, включенного в реестр памятников, внешний облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия. Если предмет охраны памятника, включенного в реестр памятников, не определен, действует прежний порядок проведения работ.

За проведением работ осуществляется государственный контроль. Упрощение процедур снизит расходы владельцев на содержание памятников, что положительно скажется на состоянии объектов культурного наследия.

Управление проводит разъяснительную работу с правообладателями о новых правилах, поскольку граждане регулярно обращаются за консультациями по ремонту памятников».