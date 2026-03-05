ЦБ с 2028 года намерен вводить надбавки для системно значимых банков

Банк России планирует установку дифференцированных надбавок капитала для системно значимых банков (СЗКО) с 2028 года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Некоторые кредитные организации хотят, чтобы этот срок перенесли на более поздний период, вплоть до 2030 года, сказала госпожа Набиуллина. Банки аргументируют это санкционным давлением и необходимостью признавать потери, сообщила она. «Но мы убеждены, что это введение надбавок, а мы его обсуждали последовательно и давно, оно необходимо для предотвращения системных рисков крупнейших игроков»,— заявила глава ЦБ (цитата по ТАСС).

Центробанк будет вводить надбавки постепенно, а не одномоментно, подчеркнула Эльвира Набиуллина. График введения надбавок и их величину обсудят в следующем году, добавила она.

В мае 2025 года Банк России предложил дифференцировать кредитные организации на пять групп с разными надбавками за системную значимость — от 0,5% до 2,5%. Сейчас для банков действует единая надбавка в размере 1%.