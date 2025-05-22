ЦБ разработал новый способ определения системно значимых банков

Банк России предложил дифференцировать кредитные организации на пять групп с разными надбавками за системную значимость. Сейчас банки не делятся на группы и для них действует единая надбавка в размере 1%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

«Чем больше масштаб банка и его влияние на финансовую систему и экономику, тем лучше он должен быть защищен от рисков, а для этого необходимо поддерживать более высокий уровень достаточности капитала»,— говорится в заявлении.

Надбавка за системную значимость призвана покрыть риски для экономики, если банк утратит финансовую устойчивость. Новая методика будет состоять из двух блоков. Первый предполагает оценку банка по сегментам бизнеса. По итогам этого этапа будет составлен предварительный перечень системно значимых банков.

Второй блок предполагает дополнительные критерии. Среди них:

масштаб клиентской базы;

значимость на рынке платежных услуг;

доля не застрахованных в Агентстве по страхованию вкладов средств клиентов, а также достаточность Фонда обязательного страхования вкладов;

потенциальные последствия эффекта домино на рынке МКБ;

наличие экосистем и других нефинансовых сервисов;

уникальные функции.

В 2025–2026 годах регулятор намерен подготовить нормативную базу и ввести изменения в отчетность банков. Впервые пересмотреть перечень системно значимых банков по новой методике планируется в 2027 году. График постепенного выхода на установленный уровень надбавок будет выпущен в 2028 году. Так системно значимые банки из каждой группы будут иметь достаточно времени для наращивания капитала.

Елизавета Шмакова