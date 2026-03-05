Ростовская область лидирует по росту интереса к дополнительному заработку в ЮФО

Доля жителей Ростовской области, планирующих найти подработку в ближайшие три месяца, увеличилась с 47% до 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба hh.ru.

Здесь уточнили, наибольший интерес к дополнительному заработку проявляют граждане старше 35 лет. В группе от 55 лет и старше подработку готовы рассмотреть 52% респондентов, столько же среди 35-44-летних, а в категории 45-54 года — 50%. Меньше всего в дополнительном доходе заинтересованы молодые специалисты: среди 18-24-летних этот показатель составляет 41%. У подростков до 18 лет интерес снизился за год с 49% до 41%.

В региональном разрезе ЮФО лидером по интересу к подработкам стала Ростовская область (55%), за ней следуют Краснодарский край (52%), Волгоградская область (50%) и Астраханская область (44%).

По динамике роста за год в ЮФО также лидирует Ростовская область — прирост составил 7 процентных пунктов (с 48% до 55%). Волгоградская область показала увеличение на 3 п.п. (с 47% до 50%), Краснодарский край — рост на 3 п.п. (с 49% до 52%).

Больше всего желающих найти дополнительную работу в сфере искусства и массмедиа (60%), на втором месте область домашнего и обслуживающего персонала (59%). Высокий спрос также наблюдается в индустрии красоты и фитнеса (58%).

«Интерес к подработкам продолжает расти, что отражает как потребность ростовчан в дополнительном доходе, так и готовность рынка труда предоставлять гибкие форматы занятости»,— подчеркнула Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Валентина Любашенко