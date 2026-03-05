«Новые люди» объявили, кто возглавит список партии на думских выборах

Подтвердилась информация «Ъ» о том, что в головной части списка партии «Новые люди» на выборах в Госдуму будут председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева. Об этом господин Нечаев официально заявил на VI съезде «Новых людей» в Санкт-Петербурге.

Алексей Нечаев добавил, что в партии еще не определились: кто какое место займет в тройке, передает корреспондент «Ъ» со съезда.

Как ранее сообщал «Ъ», по итогам думских выборов «Новые люди» рассчитывают удвоить свое представительство в Госдуме. В результате выборов-2021 партия набрала 5,32% (3 млн) голосов по партспискам и сформировала фракцию из 13 депутатов (позже к ней примкнули два самовыдвиженца-одномандатника).

Подробнее об электоральных планах партии — в материале «Ъ» «Трое в списке, не считая блогеров».

Степан Мельчаков, Григорий Лейба