Двух сотрудников «Флота Татарстана» отправили под домашний арест

Советский суд Казани поместил под двухмесячный домашний арест двух сотрудников «Флота Республики Татарстан» по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Домашний арест получили заместитель гендиректора по экономике и финансам Лилия Гайзетдинова и заместитель гендиректора компании Алмаз Абдрахманов. Оба признали вину.

Ранее сообщалось, что к фигурантам дела обратились предприниматели, которые хотели продавать фотографии и питание пассажирам судов. За возможность работать на судах сотрудники флота потребовали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Анна Кайдалова