В Казани задержали сотрудников «Флота Республики Татарстан»: они стали фигурантами уголовного дела о получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудников «Флота Татарстана» задержали по делу о взятках

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Татарстану. Сотрудников «Флота Татарстана» задержали по делу о взятках

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

По данным ведомства, к работникам судоходной компании обращались предприниматели, которые хотели продавать еду и фотографии пассажирам на речных судах. Однако сотрудники предприятия потребовали у них за это денежное вознаграждение.

Уголовное дело возбудили по ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Анна Кайдалова