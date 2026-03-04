Россельхозбанк: на проекты АПК на Урале за пять лет направят 44,9 млрд рублей

Совокупная инвестиционная емкость проектов агропромышленного комплекса (АПК) Уральского федерального округа (УрФО) на период с 2026 до 2030 года оценивается в 44,9 млрд руб., сообщили в пресс-службе «Россельхозбанка». Эти средства будут направлены на строительство и модернизацию 25 объектов в секторах животноводства, логистики и переработки, что обеспечит занятость около 2 тыс. человек.

«УрФО характеризуется высокими результатами в выращивании зерновых, овощей, картофеля, масличных. В целом это макрорегион с развитыми компетенциями в производстве большинства видов сельхозпродукции, переработке. Уральский АПК привлекателен для инвесторов»,— отметил замруководителя центра отраслевой экспертизы банка Олег Князьков.

Инвестиционная деятельность будет сосредоточена в трех регионах. Ведущую позицию занимает Челябинская область, где реализуются 11 проектов на сумму 21,3 млрд руб., в основном в животноводстве — молочном производстве, птицефабриках и свиноводстве. Свердловская область занимает второе место с шестью проектами на 19,2 млрд руб.: в регионе будет созданы комбикормовый завод, хлебобулочное предприятие, тепличный комбинат и места разведения рогатого скота. Третье место — у Курганской области, где запланированы восемь проектов на 4,4 млрд руб., включая логистический центр для хранения удобрений и расширение кондитерской фабрики.

Наиболее привлекательными для инвесторов направлениями в УрФО в ближайшие годы станут животноводство, на которое выделяется 20,8 млрд руб., а также переработка продукции растениеводства — 13,2 млрд руб.

Напомним, тюменские аграрии по итогам 2025 года добились наибольшей за всю историю региона урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и полностью обеспечили потребность 1,6 млн жителей области в хлебе и картофеле.

Ирина Пичурина