В Госдуме призвали к компромиссу в вопросе курьерских электровелосипедов на тротуарах

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев прокомментировал «Ъ» поручение президента рассмотреть возможность ограничений для электровелосипедов на тротуарах. Господин Федяев считает, что при реализации поручения крайне важно найти баланс между безопасностью пешеходов и сохранением эффективности работы доставки.

Депутат напомнил, что в мировой практике по-разному подходят к этому вопросу. В странах, где развита инфраструктура для велосипедистов, курьерам полностью запрещают выезжать на тротуар, в других странах — закрывают отдельные зоны для электровелосипедов. Вопрос инфраструктуры, «безусловно, во главе угла», отметил Павел Федяев.

В первую очередь, по словам депутата, нужна четкая классификация транспорта, и этот вопрос уже обсуждали на площадке его думского комитета. «Нужен обязательный аппаратный контроль, это должны быть "умные" электровелосипеды, которые «понимают» медленные зоны, их передвижение видно в режиме реального времени... Наиболее оптимальным будет путь технологического компромисса для устройств мощность до 250 Вт, скоростью до 25 км/ч с расширением ответственности служб доставки за контроль нарушений»,— объяснил «Ъ» господин Федяев.

Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в регулировании использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе те, которые используются в предпринимательской деятельности. Минтранс заявил, что «проработает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам» и отчитается о работе в установленные сроки. В «Яндексе» в ответ призвали развивать в городах велоинфраструктуру, так как «спрос на велотранспорт растет».