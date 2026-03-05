«Яндекс» оценил идею Путина не допускать электровелосипеды курьеров на тротуары

«Яндекс» (MOEX: YDEX) разделяет запрос российских властей на создание безопасной транспортной среды. Об этом в компании заявили «Ъ», комментируя поручение президента рассмотреть возможность ограничений для электровелосипедов на тротуарах. Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в регулировании использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе те, которые используются в предпринимательской деятельности.

В «Яндексе» отметили, что в Москве с позапрошлого года действуют правила для курьеров, включая ограничение по скорости не более 25 км/ч. От сотрудников службы доставки требуют вносить данные о себе в специальную систему, а на электровелосипедах должны быть видны идентификационные номера. В компании считают, что «этот опыт может и должен быть взят в основу федерального регулирования», чтобы создать «единые и прозрачные правила для всех регионов».

Также в компании призвали развивать в городах велоинфраструктуру, так как «спрос на велотранспорт растет».

«Яндекс» напомнил, что разработал «безопасный велосипед с IoT-модулем, который не разгоняется выше 25 км/ч и позволяет соблюдать медленные зоны». Помимо этого, на улицах внедряют велопомощников, которые «следят за соблюдением ПДД курьерами». Последним доступен обучающий курс о ПДД, подытожили в компании.

Минтранс уже заявил, что по поручению президента «проработает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам» и отчитается о работе в установленные сроки.