Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону по требованию прокуратуры учителям трех школ выплатили 430 тысяч рублей

После вмешательства прокуратуры учителям трех школ в Родионово-Несветайском районе доплатили более 430 тыс. руб. заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что заработную плату учителям начисляли ниже установленного размера. Руководителям школ ведомство внесло представления. Ответственных должностных лиц привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

В результате вмешательства надзорного ведомства педагоги получили положенные выплаты.

Мария Хоперская

Новости компаний Все