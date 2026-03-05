На Дону по требованию прокуратуры учителям трех школ выплатили 430 тысяч рублей

После вмешательства прокуратуры учителям трех школ в Родионово-Несветайском районе доплатили более 430 тыс. руб. заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что заработную плату учителям начисляли ниже установленного размера. Руководителям школ ведомство внесло представления. Ответственных должностных лиц привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

В результате вмешательства надзорного ведомства педагоги получили положенные выплаты.

Мария Хоперская