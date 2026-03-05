Опубликовано видео падения иранского дрона в аэропорту Азербайджана

Терминал международного аэропорта в Нахичевани получил повреждения в результате падения иранского беспилотника. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. По предварительным данным, повреждены потолочные конструкции и остекление, также — асфальтовое покрытие взлетно-посадочной полосы.

Еще один БПЛА упал возле школы в селе Шекерабад в пригороде Нахичевани.

По данным МИД Азербайджана, в аэропорту пострадали два человека. Ведомство вызвало посла Ирана. Тегеран информацию о беспилотниках пока не комментировал.