Еще одно иранское судно запросило срочный заход в порт Шри-Ланки

Иранское судно, находящееся вблизи территориальных вод Шри-Ланки, запросило «срочный заход в порт». Об этом сообщил депутат парламента Шри-Ланки Намал Раджапакса. Иранское судно также упоминал министр информации Налинда Джаятисса, однако другие детали он не привел, передает Hindustan Times.

По словам господина Раджапаксы, правительство еще не разрешило судну зайти в порт. «Правительство должно немедленно обнародовать свою позицию по этому вопросу, и если оно не сможет определиться, ему следует обратиться к решению, принятому госпожой Сиримаво Бандаранаике (премьер-министр Шри-Ланки в 1960—1965, 1970—1977, 1994—2000 годах.— “Ъ”) во время войны за освобождение Бангладеш в 1971 году»,— написал парламентарий в соцсети X. Тогда премьер-министр позволила пакистанскому самолету дозаправиться в аэропорту Бангладеш «по гуманитарным соображениям», добавил депутат.

4 марта у берегов Шри-Ланки подал сигнал бедствия иранский фрегат IRIS Dena. Вскоре он затонул. Позднее Пентагон подтвердил, что корабль потопила торпеда, выпущенная американской подлодкой. У берегов Шри-Ланки обнаружили 87 погибших с Dena. Всего на судне находилось около 130 человек. Власти Шри-Ланки направили корабли и самолеты для эвакуации моряков. данным New India Express, IRIS Dena возвращался в Иран после участия в военно-морских учениях, организованных Индией.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Глава Центрального командования сил США Брэд Купер заявлял, что американские вооруженные силы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе одну «наиболее исправную» подводную лодку.