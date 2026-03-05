В Уфе проверят информацию о падении снега и наледи на бабушку с внучкой

Прокуратура Ленинского района Уфы проверяет информацию о падении снега и наледи с крыши дома №31 на улице Коммунистической на 71-летнюю бабушку и ее девятилетнюю внучку. Пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомство установит обстоятельства инцидента, оценит степень вреда здоровью и также действия должностных лиц, ответственных за надлежащую очистку крыши от снега и наледи зимой.

Об инциденте сообщал Telegram-канал Ufa_rb.

Майя Иванова