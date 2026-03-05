На Паралимпийских играх в Италии украли камни для керлинга

Неизвестные украли два 20-килограммовых гранитных камня, которые должны были использоваться в соревнованиях по керлингу на колясках на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает AP со ссылкой на Всемирную федерацию керлинга (World Curling).

Инцидент произошел 4 марта. Местные власти проводят расследование кражи. В World Curling заявили, что сейчас параатлеты используют запасные камни, которые имеют те же характеристики, что и основные.

Церемония открытия Паралимпийских игр пройдет 6 февраля. Соревнования смешанных пар по керлингу на колясках стартовали 4 марта. Женский и мужской турниры по керлингу на колясках начнутся 7 марта.

Таисия Орлова