На Ставрополье впервые за месяц остановился рост цен на топливо

Северо-Кавказстат зафиксировал паузу в росте цен на бензин и дизель в Ставропольском крае. С 25 февраля по 2 марта 2026 года водители заправлялись без удорожания: АИ-92 держится на 63,74 руб. за литр, АИ-95 — на 70,13 руб., АИ-98 — на 93,52 руб., дизель — на 74,30 руб.. Это первое затишье с конца января, когда цены рванули вверх после зимних скачков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Автовладельцы края вздохнули с облегчением после серии повышений. Еще 17–24 февраля Северо-Кавказстат отмечал рост дизеля на 0,09% до 74 руб., а с 3 по 9 февраля все марки прибавили менее процента: АИ-92 дошел до 63,47 руб., АИ-95 — до 69,85 руб., АИ-98 — до 93,04 руб. В начале января средняя цена бензина подскочила на 1,16% до 66 руб. за литр, дизель подорожал на 1,38% до 73 руб. К 27 января — 2 февраля цены стабилизировались на 67,28 руб. в среднем, с АИ-92 по 63,23 руб. и дизелем по 73,97 руб.

Причины паузы уходят корнями в общероссийский топливный кризис. Осенью 2025 года ремонты на НПЗ — плановые и аварийные — сократили производство, а сезон уборок и отпусков подстегнул спрос. Центробанк тогда ввел запрет на экспорт бензина и обнулил импортные пошлины, но цены все равно обогнали инфляцию. В Ставрополье Минпромторг отмечал дефицит на заправках: простои по АИ-95 и дизелю, независимые АЗС догоняли сетевые, повышая цены из-за логистики и рисков. ФАС винит весенний демпинг заправщиков, сменившийся "догоняющим" ростом, а эксперты добавляют налоги — акцизы на бензин выросли на 14%, на дизель на 16% в 2025-м. Колебания рубля, мировые цены на нефть и геополитика усилили давление: в первом квартале 2026 года цены в крае прибавили 5%, а к концу года аналитики ждут еще 10–12%.

Власти края активизировали проверки АЗС с сентября 2025-го, но эффект слабый — нестабильность НПЗ и инфляция берут верх. Рынок ждет решений по поставкам и модернизации заводов. Эксперты прогнозируют, что без бесперебойных мощностей НПЗ рост возобновится весной, особенно на фоне уборочной кампании.

Станислав Маслаков