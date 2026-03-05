Образ «ужасающего» памятника нововоронежской Аленке зарегистрировал Роспатент

Роспатент зарегистрировал три товарных знака с изображением первой версии памятника основательнице села Новая Аленовка, на месте которого был основан Нововоронеж Воронежской области. Информация об этом появилась в реестре. Памятник был установлен в декабре 2020 года и меньше чем через неделю демонтирован после критики местных жителей и пользователей соцсетей, посчитавших «Аленку» «страшно красивой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: сайт Роспатента / Фото с сайта Роспатента Фото: сайт Роспатента Фото: сайт Роспатента Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: сайт Роспатента / Фото с сайта Роспатента Фото: сайт Роспатента Фото: сайт Роспатента

Решение о регистрации товарных знаков «Наша Аленка», «Своя Аленка», «Та самая Аленка» было принято в конце февраля — начале марта 2026 года. Заявки были поданы еще в мае 2024-го. Срок действия регистрации — до 20 мая 2034 года. Правообладателем является Елена Осипова. В 2021 году она представляла интересы воронежской ГК «Хамина» Евгения Хамина на торгах по продаже «Аленки», в которых победила. Госпожа Осипова выкупила арт-объект за 2,6 млн при стартовой цене лота в 1 млн руб.

Памятник был установлен в честь 250-летия села Новая Аленовка. По преданию, найдя хорошее место, неместная девушка привела сюда односельчан, после чего и появился населенный пункт. Саму Аленку убил разбойник Кудеяр. На открытии уроженец села Новая Аленовка Борис Смольянинов сказал телеканалу «Нововоронеж КТВ»: «Аленка — наш челлендж, наш стартап, наш бренд, наш хайп, пиар, оберег, визитная карточка и, как говорят молодые, наш лук, то бишь образ». Он также призвал назначать свидания у памятника и загадывать желания.

В июле 2022 года в рамках первого городского фольклорного праздника «Истоки» в парке Нововоронежа поставили новую скульптуру Аленки, которая соответствует современным стандартам красоты. В отличие от своей предшественницы она не получила всероссийской славы и не стала мемом.

Кабира Гасанова