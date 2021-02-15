Воронежский памятник Аленке купили на торгах за 2,6 млн рублей

Российский аукционный дом подвел итоги торгов по продаже памятника Аленке в Нововоронеже Воронежской области, который вскоре после открытия был убран по требованию местных жителей. Арт-объект был продан за 2,6 млн руб. при стартовой цене в 1 млн руб., сообщается в аукционной документации.

Победителем торгов признана Елена (Николаевна) Осипова. В торгах участвовали четыре претендента. Торги шли почти два часа. Полная тезка госпожи Осиповой владеет 51% воронежской сети фитнес-клубов «Триэль» (ООО «Фитнес-клуб "Триэль"») группы компаний Хамина. Там пообещали “Ъ-Черноземье” предоставить комментарий позднее.

Организатор торгов Ольга Орлова сказала “Ъ-Черноземье”, что пока никакая информация о победителе не раскрывается, а сама победительница готова будет дать комментарий «через пару часов».

Напомним, памятник был открыт 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По преданию, найдя хорошее место, неместная девушка привела сюда односельчан, после чего и появился населенный пункт. Саму Аленку убил разбойник Кудеяр. Объект вызвал резкую критику и насмешки местных жителей, некоторые потребовали от местных властей убрать объект. Аленка из-за нарушения пропорций тела и пугающего выражения лица с грубыми чертами и выпученными глазами стала героиней мемов в соцсетях. После этого памятник решили снести.

В декабре губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал демонтаж и продажу памятника. «Я не знал, что такое чудо будет устанавливаться, все-таки это не бюджетные деньги. Но у всех, очевидно, разное представление о прекрасном. Кто-то же часами стоит перед картиной Мунка ''Крик''»,— сказал господин Гусев.

Сергей Толмачев