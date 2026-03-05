Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в четыре раза

В феврале объем торгов золотом на рынке драгметаллов Московской биржи (MOEX: MOEX) составил 43,4 т: 33,7 т в сделках своп и 9,7 т в сделках спот. В годовом выражении объем вырос в четыре раза. В денежном выражении он увеличился более чем в пять раз, до 537,3 млрд руб.

Объем торгов серебром (своп и спот) в феврале вырос в семь раз, до 64,5 тонны (13,9 млрд руб.), платиной — почти втрое, до 333 кг (1,9 млрд руб.), палладием — в 3,4 раза, до 274 кг (1,2 млрд руб.). Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов в феврале составил 554,3 млрд руб. Количество сделок выросло в три раза и превысило 450 тыс. штук.

Частные инвесторы в прошлом месяце чаще всего совершали сделки с серебром — их доля в операциях с этим металлом превысила 58%. Количество физлиц, совершавших сделки с драгметаллами, выросло на 22%, до 45,8 тыс. человек. Доля физлиц в торгах золотом составила 4%, платиной — 48%, палладием — 43%, следует из пресс-релиза биржи.

В январе объем торгов фьючерсами на товарные инструменты на Мосбирже составил 8,98 трлн руб., превысив показатель декабря прошлого года в 1,5 раза и установив новый исторический рекорд (с 2009 года). Другие сегменты срочного рынка показали снижение (в 1,5–5,5 раза). В результате доля товарных контрактов в общем объеме торгов фьючерсами превысила 60%, хотя в последние два года не поднималась выше 50%.

