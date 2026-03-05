Чистая прибыль РЖД составила чуть больше 14 млрд рублей
Чистая прибыль РЖД по РСБУ за 2025 год составила чуть больше 14 млрд рублей
Чистая прибыль ОАО «РЖД» по РСБУ за 2025 год составила 14,1 млрд руб., что на 1,4% больше показателя за 2024 год. Тогда чистая прибыль составляла 13,8 млрд. руб., следует из опубликованной отчетности компании.
Выручка РЖД увеличилась на 9,5% по сравнению с 2024 годом и достигла 3,1 трлн руб. По сравнению с годом ранее показатель EBITDA вырос на 16,3%, до 984,2 млрд руб. Активы ОАО «РЖД» за 2025 год увеличились на 6,4% и к 31 декабря 2025 года составили 11,2 трлн руб.
По данным пресс-службы РЖД, объемы перевозок пассажиров за 2025 год выполнены на уровне 142,3 млрд пассажиро-километров. Всего за год перевезли 1,31 млрд человек — это максимальный с 2006 года показатель, он больше уровня 2024 года на 2%. В РЖД отметили, что финансовые результаты компании «в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране».
По итогам 2024 года чистая прибыль РЖД по РСБУ сократилась почти в девять раз. Пассажирооборот зафиксирован на максимальном с 2008 года уровне — перевезено 1,3 млрд человек. По МСФО в ноябре 2025 года также зафиксировали снижение чистой прибыли — она сократилась на 76%, до 24,9 млрд руб.