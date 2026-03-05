Чистая прибыль РЖД составила чуть больше 14 млрд рублей

Чистая прибыль ОАО «РЖД» по РСБУ за 2025 год составила 14,1 млрд руб., что на 1,4% больше показателя за 2024 год. Тогда чистая прибыль составляла 13,8 млрд. руб., следует из опубликованной отчетности компании.

Выручка РЖД увеличилась на 9,5% по сравнению с 2024 годом и достигла 3,1 трлн руб. По сравнению с годом ранее показатель EBITDA вырос на 16,3%, до 984,2 млрд руб. Активы ОАО «РЖД» за 2025 год увеличились на 6,4% и к 31 декабря 2025 года составили 11,2 трлн руб.

По данным пресс-службы РЖД, объемы перевозок пассажиров за 2025 год выполнены на уровне 142,3 млрд пассажиро-километров. Всего за год перевезли 1,31 млрд человек — это максимальный с 2006 года показатель, он больше уровня 2024 года на 2%. В РЖД отметили, что финансовые результаты компании «в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране».

По итогам 2024 года чистая прибыль РЖД по РСБУ сократилась почти в девять раз. Пассажирооборот зафиксирован на максимальном с 2008 года уровне — перевезено 1,3 млрд человек. По МСФО в ноябре 2025 года также зафиксировали снижение чистой прибыли — она сократилась на 76%, до 24,9 млрд руб.