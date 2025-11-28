Чистая прибыль РЖД по МСФО снизилась на 76%

Чистая прибыль ОАО «РЖД» по МСФО за девять месяцев 2025 года составила 24,9 млрд руб. Это на 76% ниже показателей за тот же период прошлого года, тогда чистая прибыль компании составила 105,6 млрд руб.

Несмотря на это, суммарные доходы РЖД выросли на 10,6% и составили 2,7 трлн руб. Основную часть выручки принесли грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре — 1,9 трлн руб., что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 13,3% и достигли 374,8 млрд руб. EBITDA компании выросла на 13,7% до 808,1 млрд руб.

Операционные расходы РЖД за отчетный период увеличились на 11% и составили 2,3 трлн руб. Долгосрочные обязательства компании к 30 сентября 2025 года достигли 2,6 трлн руб., по сравнению с 2,2 трлн руб. на конец 2024 года. Краткосрочные обязательства снизились до 2,65 трлн руб. с 2,8 трлн руб.

После отчетного периода РЖД привлекла 474,3 млрд руб. заемных средств, из которых 340,8 млрд руб. предоставили государственные банки. Одновременно компания погасила обязательства на 347,5 млрд руб., включая 243 млрд руб. перед госбанками.