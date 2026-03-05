Суд отказал сыну отставного генерала МВД в условно-досрочном освобождении

Нижегородский областной суд рассмотрел жалобу Виктора Пильганова на отказ в досрочно-условном освобождении из колонии, в которой он отбывает наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы за резонансное ДТП со школьниками. Сын генерала МВД в отставке Александра Пильганова отказался от услуг адвоката и не стал участвовать в заседании, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Виктора Пильганова отправили в колонию в январе 2021 года. По фабуле дела, в декабре 2019 года по его вине произошла массовая авария на улице Максима Горького, в которой погибла нижегородка Наталья Калинина и получили травмы девять школьников. Дети в сопровождении госпожи Калининой шли в Театр юного зрителя на спектакль.

В это время Виктор Пильганов за рулем Toyota Highlander своего отца в состоянии наркотического опьянения выехал с улицы Алексеевской против одностороннего движения, повернул на улицу Горького через двойную сплошную полосу и врезался в Audi A8. От удара иномарка зацепила припаркованный у обочины Renault, обе машины отбросило в группу школьников. Бывший начальник Главного следственного управления УМВД Нижегородской области Александр Пильганов находился на пассажирском сидении внедорожника.

Виктор Пильганов не признал вину и доказывал, что Audi стартовала со светофора на красный свет и превысила скорость. Однако суд счел эти доводы недоказанными. В декабре 2025 года осужденный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ему, а областной суд поддержал это решение.

Роман Рыскаль