Тимур Иванов проиграл сражение в суде

Мещанский суд Москвы 5 марта отклонил иск бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к Минобороны, военному комиссариату Москвы и Единому пункту отбора на военную службу по контракту в связи с игнорированием его заявления об отправке на СВО. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обращение в суд Тимур Иванов подал из следственного изолятора «Лефортово» еще 5 ноября 2025 года. Согласно данным «Почты России», оно поступило в пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве через три дня, 8 ноября, но так и осталось без ответа.

Истец просил признать незаконным бездействие военных, обязав ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

В свою очередь, на досудебной подготовке по иску представитель военного комиссариата Москвы сообщил, что обращение Иванова было рассмотрено и отклонено.

Господин Иванов уже имеет 13-летний срок по делу в растрате при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». В настоящее время он знакомится со вторым делом — о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб., а также других преступлениях.

В оглашенных на заседании доводах ответчиков говорилось, что действующее законодательство не устанавливает обязанности по заключению контракта в период мобилизации или военного положения на военную службу с лицами, имеющими судимость, «а лишь предусматривает их возможность».

Поэтому ответ с отказом, который 22 декабря был подписан, а бывшему замминистра направлен «Почтой России» 24 декабря на адрес СИЗО, был «волеизъявлением должностного лица» и не является нарушением закона. Он был дан в течение установленных законом 30 дней, указал ответчик, поскольку обращение господина Иванова, полученное пунктом отбора на военную службу 13 ноября, поступило в комиссариат 26 ноября.

Сам Тимур Иванов утверждал, что ответа так и не получил, а всю корреспонденцию в «Лефортово» арестованным вручают под роспись.

Господин Иванов, выступая перед судом по видео-конференц-связи из СИЗО, заявил о предвзятом отношении к нему, отметив, что неожиданно стал не нужен родине. «Десять лет я был замминистра обороны, был нужен стране. Даже в годы Великой Отечественной войны людей отправляли в штрафбаты, и они могли искупить свою вину кровью. Ну как же так?!» — сказал арестованный, добавив, что готов служить рядовым в составе штурмового батальона и осознает, что может погибнуть. Экс-замминистра подчеркнул, что «хочет отстоять свое доброе имя».

Мария Локотецкая