Застрявшие в Заливе

Тысячи россиян, завершивших отдых в странах Персидского залива, не могут вовремя вернуться домой из-за массовых отмен рейсов. В критических обстоятельствах далеко не все путешественники вспоминают про полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), который необходимо оформлять для поездки. А сейчас именно тот момент, когда страховка, которую многие воспринимали как формальность при покупке тура или одно из условий для въезда в страну, может помочь. Страховщики уже зафиксировали несколько тысяч обращений от пострадавших туристов.



В ожидании вылета

По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), по состоянию на 1 марта в ОАЭ находилось порядка 20 тыс. туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты, при этом их запланированный отдых уже завершился. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что в Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте сейчас застряли более 500 российских туристов. Только за прошедшие выходные было отменено 216 рейсов в страны Ближнего Востока, а пассажиры оформили возврат 10 тыс. билетов. В АТОР констатируют, что кризис, разразившийся на Ближнем Востоке, уже привел к внушительным потерям для российской туристической индустрии.

Так, за период с 28 февраля по 5 марта 2026 года на обеспечение проживания туристов туроператоры израсходовали более 2,6 млрд руб. В среднем их затраты в сутки составляют более 500 млн руб.

Туристы, застрявшие в ОАЭ с 28 февраля, получили возможность покинуть страну только 2 марта, когда Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) официально объявило о начале выполнения внеплановых рейсов. Речь идет о туристах, которые официально оформили туры в ОАЭ и закреплены за определенным туроператором. Туроператоры подчеркивают, что в первую очередь в списки попадают те, кто должен был улететь в период с 28 февраля по 2 марта, и далее по очереди. Планируется, что с каждым днем количество рейсов и авиакомпаний, принимающих участие в возвращении туристов в Россию, будет расти.

Также помимо туристов, приехавших отдыхать в ОАЭ, от остановки полетов пострадали тысячи транзитных пассажиров. Ситуация с массовыми отменами рейсов привела к резкому росту обращений в страховые компании. Помимо вопросов, связанных с продлением пребывания за границей, туристы начали активно уточнять условия действия полисов ВЗР и порядок получения компенсаций при отмене или переносе поездок.

Тысячи обращений

Российские страховщики уже начали регистрировать обращения от россиян по поводу выплат по полисам ВЗР. Чаще всего поступают обращения по задержке или отмене рейсов, отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых. Также клиенты обращаются с вопросом о расторжении договора, если не смогли вылететь из России. Обращений по поводу ранений по состоянию на вторник, 3 марта, пока не зафиксировано.

В ВСС прогнозируют, что обращений по выплатам по полисам ВЗР будет много, но точную статистику обещают дать позже. В «СберСтраховании» «Ъ-Review» сообщили почти о 1,4 тыс. обращений от клиентов по состоянию на 3 марта, все они связаны с задержками или отменами рейсов. В «Росгосстрахе» рассказали, что по состоянию на 3 марта страховщик получил более 70 обращений от туристов, которые пока не могут вылететь обратно в Россию, в настоящий момент специалисты страховой компании консультируют их по алгоритму подачи на выплату по задержке или отмене рейса. Страховщик также ожидает обращений от граждан, чьи поездки отменились в связи с текущей ситуацией. «Около 3% действующих сейчас полисов ВЗР “Росгосстраха” оформлено на ОАЭ. Однако страховка от “Росгосстраха” также включена в пакет услуг по банковским картам “ВТБ Привилегия”, где страховое покрытие распространяется на весь мир. Большая вероятность, что многие клиенты как раз оказались в числе тех, у кого из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке поездка сорвалась»,— добавляют в компании.

В «Т-Страховании» и «Абсолют Страховании» также говорят о десятках обращений клиентов. «Мы, со своей стороны, организуем своим клиентам всю необходимую медицинскую помощь, пока проблема с авиаперелетами не решится, и уже проводим выплаты за задержки и отмены рейсов»,— заявляют в компании. По словам заместителя гендиректора по розничным продажам «Абсолют Страхования» Андрея Бурлака, компания продолжит наблюдать за ситуацией и «готова оперативно адаптировать условия страхования в индивидуальном порядке, изучая конкретные ситуации и потребности клиентов, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты».

Большинство крупных страховых компаний заявили об автоматическом продлении действия страховой защиты по полисам ВЗР без дополнительной оплаты, но речь идет о тех рисках, которые были включены в договор при его покупке. Сейчас все заявления пострадавших из-за ситуации на Ближнем Востоке рассматриваются в ускоренном режиме, отмечают в «Совкомбанк Страховании».

Как работает полис ВЗР

Базовый полис выезжающих за рубеж обычно покрывает медицинские расходы и связанные с ними риски — речь идет об экстренной медицинской помощи, госпитализации, медицинской эвакуации, репатриации, вызове врача и частично о компенсации лекарств и процедур. В расширенную версию полиса также можно добавить такие риски, как обострение хронических заболеваний, стоматологическая помощь, восстановление после несчастного случая, спортивные травмы и так далее.

Опция «отмена поездки» обычно включается дополнительно, по желанию клиента.

В нее же добавляются риски в случае переноса дат поездки, задержки или отмены рейсов (обычно более четырех часов), выплаты в случае утраты багажа и гражданская ответственность, если при несчастном случае пострадали другие люди. Однако некоторые страховщики включают все это в базовое покрытие полиса. Чтобы узнать, включены ли эти опции и риски в полис, нужно внимательно ознакомиться со страховым договором или связаться со службой поддержки страховщика.

Таким образом, туристы, чьи планы отправиться в путешествие в ОАЭ или другие страны Ближнего Востока сорвались из-за ситуации в регионе, могут обратиться в страховую компанию за компенсацией, если их страховка включает опцию «отмена поездки».

При этом у полиса ВЗР есть и свои исключения.

Обычно такие риски, как военные действия, террористический акт или массовые беспорядки, относятся к исключениям из покрытия.

«Даже если формально отмена рейса подпадает под условия выплаты, причина отмены (военные действия) является основанием для отказа в выплате, если иное прямо не указано в договоре. Ситуация в странах Ближнего Востока квалифицируется как военные действия, что автоматически активирует данное исключение»,— отмечают юристы компании «Байбородин и партнеры». Однако некоторые страховщики именно в ситуации с Ближним Востоком приняли решение расширить покрытие и включить риск задержки или отмены рейса по причине военных действий (об этом заявили в «Росгосстрахе» и «СберСтраховании»).

Полис ВЗР также не покрывает самостоятельный отказ от поездки, если официального запрета властей на въезд в данную страну нет. Однако уже вечером 3 марта МИД и Минэкономразвития России выпустили официальные рекомендации туристам воздержаться от поездок в шесть государств региона Персидского залива из-за угроз безопасности — речь идет о поездках в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. «Если поездка отменена в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, договор страхования можно расторгнуть. Для этого необходимо обратиться к агенту или менеджеру, у которого был приобретен полис, либо воспользоваться личным кабинетом на сайте»,— говорят в «АльфаСтраховании».

Планы изменились

Эксперты Российского союза туриндустрии советуют туристам пока не аннулировать туры с датами вылета после 8–9 марта. В страховой компании «Согласие» рекомендуют внимательно следить за сообщениями МИД РФ и Ростуризма — именно они публикуют актуальные данные о безопасности и рекомендации для российских граждан. Если речь идет о туре, необходимо связаться с туроператором: он несет ответственность за организацию поездки и обязан информировать клиентов. Самостоятельным путешественникам при выборе страховки важно внимательно изучить условия договора и уточнить у страховщика все детали покрытия.

Если перенести поездку никак нельзя, то стандартного полиса ВЗР недостаточно, уточняют в компании «Байбородин и партнеры». Необходимо искать полис с максимально широким покрытием, добавляя опции «страхование от невыезда» (важно, чтобы в договоре были указаны риски, связанные с отменой рейса перевозчиком, а также риски возникновения в стране пребывания обстоятельств, угрожающих безопасности, согласно рекомендациям властей), а также «страхование багажа». «Особое внимание необходимо уделять разделу “Исключения”. Убедитесь, что пункт о военных действиях и их последствиях не исключает все возможные риски, либо ищите продукт, где это исключение не применяется к задержке рейса»,— говорят юристы.

