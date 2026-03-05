В Ростове букет цветов к 8 Марта подорожал на 3%

В преддверии Международного женского дня букет цветов в Ростове-на-Дону в среднем подорожал на 3% — до 3,8 тыс. руб. При этом спрос на цветы снизился на 2% год к году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Фото: Наталья Горбенко

Падение спроса на букет в преддверии 8 Марта отмечено в целом по стране на 7%, при том, что средний чек на букеты поднялся за год на 4%.

Заметнее всего подорожали хризантемы, но они по-прежнему остаются самыми доступными цветами к празднику. Медиальный чек на букет из них составляет 1,9 тыс. руб., что на 9% больше год к году. Розы за год подорожали на 5%, стоимость букета из них оказалась самой высокой среди популярных цветов — более 3 тыс. руб.

Меньше всего в 2026 году подорожали тюльпаны — на 4%. Средний чек на букет составляет 2,5 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что за последние восемь лет число покупок букетов в марте превышает февральские более чем в 20 раз, однако в 2026 году скорее будет ниже этих значений.

Это связывают с тем, что основная часть цветочной продукции и посадочного материала поступает из-за рубежа, в стоимость цветов включены доли валютных и логистических затрат.

«На фоне высокой ценовой базы прошлого года, крепкого рубля, наличия достаточного конкурентного предложения, в том числе роста объема продукции из отечественных теплиц, в этом году ценник на цветы практически не отличается от прошлогоднего уровня. А по ряду цветов даже ниже показателей 2025 года», — отметили в аналитическом центре.

При этом расходы на цветы в регионах выше, чем в Москве (средний чек — 4 тыс. руб.). Продажи в цветочных магазинах столицы упали из-за высокой конкуренции и влияния онлайн-продаж.

В целом же по стране из-за роста цен на популярные виды цветов продолжается изменение структуры продаж в сторону более доступных вариантов.

Наталья Белоштейн