Супруги пострадали из-за атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области

FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. В результате пострадали супруги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших доставили в Краснояружскую центральную райбольницу. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, перелом кисти и частичную ампутацию пальца руки. Его жена получила множественные осколочные ранения. После оказания помощи пациентов планируют перевести в горбольницу №2 Белгорода.

Машина повреждена.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире ответил на обращение жительницы Грайворона, критиковавшей местные власти за небезопасную обстановку. Глава региона признал, что ситуация с обстрелами приграничья «имеет тенденцию к ухудшению»: «Вы правы, что власть не может обеспечить безопасность. Правильно, что ругаетесь. Принимаю все претензии на свой личный счет. Понимаю, что я обязан принимать все меры. Мирные люди не должны гибнуть. Но не все удается: приграничье горит. Крайне тяжелая ситуация с энергетикой и связью».

Алина Морозова