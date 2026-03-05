Гол и передача Грицюка помогли «Нью-Джерси» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

«Нью-Джерси Девилс» на своем льду по буллитам обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей голы забили Тимо Майер, Коннор Браун и Арсений Грицюк, также отметившийся результативной передачей. У «Торонто» отличились Матиас Маччелли, Вильям Нюландер и Мэттью Найз.

«Нью-Джерси» с 64 очками по итогам 62 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Торонто» располагается на той же позиции в Атлантическом дивизионе. На счету клуба 65 очков в 62 встречах.

В других матчах дня «Вегас Голден Найтс» дома победил «Детройт Ред Уингс» в овертайме — 4:3. У хозяев заброшенной шайбой отметился Иван Барабашев, голевой пас в свой актив записал Павел Дорофеев.

«Каролина Харрикейнс» на выезде одолел «Ванкувер Кэнакс» — 6:4. Форвард гостевой команды Андрей Свечников забил гол и отметился передачей.

Таисия Орлова