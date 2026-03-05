Оманская нефтяная компания сообщила о повреждении топливного резервуара

Оманская нефтяная компания Oman Oil Marketing Company сообщила о повреждении одного из топливных резервуаров, передает газета Oman Daily Observer.

«Операции на поврежденном участке были временно приостановлены до завершения технических проверок»,— заявили в компании. Организация продолжает координировать свои действия с соответствующими органами и внимательно следит за ситуацией, добавили в Oman Oil Marketing Company.

28 февраля США и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы, расположенные в Персидском заливе. 3 марта оманский торговый порт Дукм попал под удар иранских беспилотников. Было повреждено нефтехранилище. Никто не пострадал.