Bloomberg: число отмененных рейсов из-за операции против Ирана превысило 23 тыс.

С 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, было отменено 23 тыс. авиарейсов из стран Ближнего Востока или в эти страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитической компании Cirium. Это соответствует 4,4 млн мест в самолетах.

Ранее сообщалось, что больше всего пострадали от конфликта авиакомпании из Израиля и Ирана. Конфликт существенно сказался на работе и других ближневосточных перевозчиков. В частности, крупнейший в мире международный авиаперевозчик , эмиратская компания Emirates приостановила выполнение регулярных рейсов в Дубай и из него до 7 марта. Катарская Qatar Airways не будет совершать полеты как минимум до 6 марта. Свои рейсы в Израиль, ОАЭ и другие страны региона отменили также азиатские, европейские и американские авиакомпании.

Из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов. Власти ОАЭ заявили о создании безопасных воздушных коридоров, позволяющих совершать до 48 рейсов в час.

Яна Рождественская