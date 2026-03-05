Путин поручил распространить кредитные каникулы на воевавших в приграничье

Президент России Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на тех, кто участвовал в боевых действиях в приграничных регионах страны. Речь идет о военнослужащих, которые выполняли задачи «по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ» во время «вооруженной провокации». Это следует из опубликованного перечня поручений президента на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, чтобы аннулировать долги по кредитам погибших в боях в приграничных регионах. До 1 июля правительство также должно проанализировать практику единовременной выплаты членам семей погибших участников военных действий в приграничье. Президент призвал при необходимости внести в закон изменения, «регулирующие порядок осуществления выплаты, изменения, уточняющие круг лиц (в том числе категории детей), имеющих право на получение такой выплаты».

Право на кредитные каникулы и на списание кредитных обязательств в случае гибели уже есть у участников СВО. В декабре глава комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова обращала внимание президента РФ на то, что такая мера не распространяется на участников контртеррористической операции (КТО) по защите регионов (Курской, Белгородской, Брянской областей). «Фактически бремя оплаты кредитных обязательств в таком случае, в случае гибели, ложится непосредственно на родственников»,— говорила госпожа Белехова.