Обвиняемого в хищении более 28 млн на отлове бездомных собак арестовали на Урале

Ленинский райсуд Екатеринбурга взял под стражу Максима Щипачева, обвиняемого в хищении бюджетных средств на отлове бездомных животных (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он заключен под стражу до 9 апреля. Также суд поместил под стражу предполагаемого сообщника — Дениса Неустроева.

По данным органов предварительного расследования, Максим Щипачев был руководителем ООО «Эверест» в Камышлове. Предприятие оказывало услуги по отлову и содержанию животных без владельцев.

«По версии следствия, предприниматель совместно с другим лицом систематически предоставлял заказчику подложные документы, акты за фактически невыполненные работы по муниципальным контрактам, завышая стоимость работ. Всего за период с сентября 2020 по декабрь 2022 года компания незаконно получила более 28 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе судов региона.

Как сообщалось ранее, в хищении по данному делу подозревают троих человек. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что обвинения предъявлены двоим.

По данным следствия, 39-летний обвиняемый, занимая руководящий пост в коммерческой организации, создал организованную преступную группу с целью похитить бюджетные средства. Эти деньги выделялись муниципалитетам на отлов бродячих животных.

Компания должна была заниматься отловом, содержанием, лечением, вакцинацией, стерилизацией бродячих собак, а также заниматься их устройством. «В действительности же фигуранты не выполняли взятых на себя обязательств, предоставляя заказчикам, которыми выступали муниципальные организации и учреждения, подложные документы о фактически невыполненных работах, умышленно завышая стоимость предъявляемых к оплате работ»,— сообщили в региональном СКР.

Также следователи во взаимодействии с волонтерами собирают доказательства по фактам жестокого обращения с животными.