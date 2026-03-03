СКР задержал свердловчан, подозреваемых в хищении миллионов из бюджета

В Свердловской области задержали троих местных жителей, которых подозревают в хищениях из бюджета в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Ущерб составил десятки миллионов рублей.

Следствие утверждает, что хищения происходили с 2020 по 2022 год. Лидером группы предположительно был 39-летний мужчина, остальных он привлек ради быстрого обогащения.

По версии правоохранительных органов, фигуранты похищали средства, которые предоставляли органам местного самоуправления из бюджета на мероприятия по обращению с бродячими животными.

Подозреваемые работали в коммерческой организации, с которой муниципалитет заключал контракты. Они завышали стоимость работ и предоставляли документы о работах, которые по факту выполнены не были, утверждает СКР. Деньгами они распоряжались по своему усмотрению.

Как пояснил глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых, подозреваемых задержали в одном из городов Свердловской области и доставили в Екатеринбург. Сейчас устанавливают все факты и проверяют причастность других лиц.

Анна Капустина