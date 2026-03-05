Суд в Чечне снова признал Мусаеву виновной в нападении на сотрудника колонии

Суд в Чечне пересмотрел дело Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Ее признали виновной в нападении на сотрудника ФСИН, но сократили срок на два месяца, до трех лет и десяти месяцев в колонии-поселении. Об этом сообщил «РИА Новости» ее адвокат Александр Савин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарема Мусаева

Фото: @no_torture Зарема Мусаева

Фото: @no_torture

В августе 2025 года суд назначил Мусаевой четыре года колонии-поселения. В феврале 2025-го Верховный суд Чечни отменил решение, отправив дело на новое рассмотрение. Шалинский городской суд Чечни рассматривал его почти два дня. Адвокат уточнил, что решение об обжаловании приговора еще не принято.

Дело о дезорганизации работы ИК против Заремы Мусаевой возбудили в ноябре 2024 года. Тогда она отбывала наказание по делу о мошенничестве и нападении на полицейского. Осужденная должна была выйти на свободу в мае 2025 года, однако из-за нового расследования ее взяли под стражу.

Зарема Мусаева страдает от диабета второго типа. Ее семья и адвокаты заявляли, что состояние женщины ухудшилось за время, которое она провела в СИЗО и в колонии.

Семья Заремы Мусаевой утверждает, что женщину похитили вооруженные люди в 2022 году в Нижнем Новгороде. Согласно версии МВД, ее доставили на допрос по делу о мошенничестве, но женщина напала на полицейского. Бывший судья Сайди Янгулбаев, супруг Мусаевой, уверен, что ее преследование связано с деятельностью их сыновей. Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых возбуждены дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.